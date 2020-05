Tom Hardy, perché guardare Capone che legge favole per bambini (Di lunedì 4 maggio 2020) Andare controcorrente può essere a volte la strada migliore e chi ha scelto un attore come Tom Hardy nel ruolo di narratore per una favola rivolta ai bambini ha compiuto, forse, la scelta più originale e straordinaria di sempre. È difficile dare un giudizio meno lusinghiero sull’ultima apparizione televisiva di Hardy su CBeebies, il canale della BBC dedicato ai più piccoli. Il prossimo protagonista del film su Al Capone, riceve da tempo recensioni entusiastiche per la serie Bedtime Stories dove, dal 2016, legge favole della buonanotte. L’ultima, dal titolo Hug Me, pubblicata in Italia con il titolo Abbracciami, è la vicenda di un piccolo cactus chiamato Felipe che desidera solo un abbraccio. Per ovvie ragioni, la famiglia e gli amici sono refrattari a questo tipo di manifestazione affettiva. Inizia così una spinosa storia di ... Leggi su gqitalia Tom Hardy - uno stile da cui prendere esempio

Venom 2 : Tom Hardy accenna a un crossover con Spider-Man - ma poi cancella il post

Venom 2 : la nuova data di uscita e il titolo del film con Tom Hardy (Di lunedì 4 maggio 2020) Andare controcorrente può essere a volte la strada migliore e chi ha scelto un attore come Tomnel ruolo di narratore per una favola rivolta aiha compiuto, forse, la scelta più originale e straordinaria di sempre. È difficile dare un giudizio meno lusinghiero sull’ultima apparizione televisiva disu CBeebies, il canale della BBC dedicato ai più piccoli. Il prossimo protagonista del film su Al, riceve da tempo recensioni entusiastiche per la serie Bedtime Stories dove, dal 2016,della buonanotte. L’ultima, dal titolo Hug Me, pubblicata in Italia con il titolo Abbracciami, è la vicenda di un piccolo cactus chiamato Felipe che desidera solo un abbraccio. Per ovvie ragioni, la famiglia e gli amici sono refrattari a questo tipo di manifestazione affettiva. Inizia così una spinosa storia di ...

sfiorata82 : RT @badtasteit: #Capone: ecco il primo poster del biopic con #TomHardy - Nerdmovieprod : c 2: Tom Hardy continua a postare riferimenti a Spider-man nel film e cancellarli #carnage #venom - _vonsugamama : ho represso l'impulso fortissimo di postare quattro foto di tom hardy... my man ?? - closetoJu : @londonandreams Ahhahaha effettivamente è un titolo di merda per un film con Tom Hardy dai ?? - dcumoviepage : RT @jan_novantuno: Tom Hardy nei panni di Al Capone nel nuovo film di Josh Trank. (pic by Greg Williams) -