Thor Bjornsson | la “Montagna” del Trono di Spade | solleva 501 kg | nuovo record | è l’uomo

(Di lunedì 4 maggio 2020) È l’uomo più forte del mondo. L’attore islandese HafBjörnsson, celebre per aver interpretato il personaggio di Gregor Clegane, la Montagna, nelle ultime quattro serie deldi, ha stabilito unmondiale dimento pesi: 501 chili. Ha battuto così il britannico Eddie Hall, che nel 2016 era diventato il primo uomo are 500 kg. La scena è stata immortalata in un video diventato virale sui social: nel filmato si vede il bilanciere che si piega e si deforma a causa del peso alle sue estremità mentre Haflo. In un’intervista, fatta subito dopo l’evento, ha dichiarato: “Avrei potutore più peso, ma che senso ha?“. L'articolo, la “Montagna” deldi501 kg:, è l’uomo più forte ...

Rai News

È l’uomo più forte del mondo. L’attore islandese Hafthor Björnsson, celebre per aver interpretato il personaggio di Gregor Clegane, la Montagna, nelle ultime quattro serie del Trono di Spade, ha stabi ...Nel mondo dello sport lo conoscono come “Thor“, ma per chiunque abbia visto “Il trono di spade” Hafþór Júlíus Björnsson è La Montagna. Per i fan della fortunata serie fantasy di Hbo “Game of Thrones” ...