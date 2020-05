THE O C | anticipazioni episodi di lunedì 4 maggio

(Di lunedì 4 maggio 2020) Nuova settimana con The O.C., il telefilm cult che Italia 1 sta riproponendo con successo tutti i giorni nella fascia preserale. Vediamo ledegliin onda lunedì 42020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE,di martedì 5Nell’o La nonna, Luke (Chris Carmack), Ryan (Benjamin McKenzie) e Seth (Adam Brody) stanno cercando Marissa (Mischa Barton): la troverà Ryan a casa di Theresa (Navi Rawat) mentre festeggia il suo fidanzamento con Eddie (Eric Balfour). Sophie (Linda Lavin), la nonna di Seth, giunge a casa Cohen in occasione della Pasqua ebraica, ma nel frattempo ha scoperto di avere pochi mesi di vita… Nell’o La proposta, Luke ha cercato senza successo di parlare con Julie (Melinda Clarke) e Marissa (Mischa Barton), poi ha un incidente di macchina. A Sandy (Peter Gallagher) viene tolta ...

