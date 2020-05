The Last of Us | Part II avrà una modalità multiplayer? I leak svelano il sistema di

(Di lunedì 4 maggio 2020) Come purtroppo ormai tutti sapranno, la scorsa settimana sono emersi una serie di importantissimisu Theof UsII che ha rovinato molte cose nella storia del gioco. Non solo, ma a quanto pare c'erano diversi dettagli che fanno pensare ad una modalitàall'interno del gioco. Anche se la notizia si incentra sul crafting presente nel gioco attraverso la misteriosa modalità, potrebbero comunque esserci degli spoiler. Avvisiamo quindi i lettori di non proseguire oltre, se non volete sapere alcuni dettagli del gioco.Dai frammenti del video dedicato alla modalitàconvertiti in immagine, nel gioco è presente il perk "gifting" che consentirebbe di passare sia armi che oggetti da un giocatore all'altro. Inoltre in TheOf UsII saranno presenti diversi esplosivi, come molotov, bombe con i chiodi: anche il ...

I leak subiti da The Last of Us – Part II in queste settimane avrebbero origine già qualche mese fa. A riferirlo è una ulteriore fonte che si aggiunge al giornalista Jason Schreier, che come vi avevam ...Come appena annunciato da Neil Druckmann, The Last of Us Part II è entrato nella fase Gold, ovverosia lo sviluppo, la revisione e l’eliminazione di bug, glitch e quanto altro è completato, quindi il g ...