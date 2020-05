Terremoto Giappone | scossa di magnitudo 5 5 a Sud-Est di Tokyo

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Undi5.5 è stato registrato a sudest dialle 22:07 ora locale (le 15:07 in Italia), provocando la breve sospensione dei servizi dei treni veloci Shinkansen. Laha avuto epicentro nelle prefetture di Chiba e Ibaraki ed ipocentro a 50 chilometri di profondità, rende noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha classificato l’intensità dellain 4 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli. Al momento, secondo la tv pubblica Nhk, non risultano notizie di danni a persone o cose, e non e’ stato lanciato alcun allarme tsunami.L'articolodi5.5 a Sud-Est diMeteo Web.