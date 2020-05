Tentate rapine a supermercato e poliziotto | due arresti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – La Polizia di Stato ha arrestato due italiani per il reato di rapina. Il primo a finire in manette e’ stato un 21enne. Ieri mattina, il giovane, dopo essere entrato all’interno di undi via Giolitti, ha asportato alcuni generi alimentari e quando si e’ accorto di essere stato scoperto, ha estratto un coltello minacciando i presenti. Fuggito, subito dopo ha fatto perdere le proprie tracce. Il ragazzo però è stato rintracciato in via Einaudi dopo poco dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale ed Esquilino che lo hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria per rapina aggravata. Ha invece 41 anni e vari precedenti di polizia il romano arrestato ieri sera da un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, del commissariato Casilino, diretto da Michele Peloso. Il malvivente, dopo aver avvicinato il ...