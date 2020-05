Tensioni Usa-Cina piegano le Borse europee. A Piazza Affari giù la galassia Agnelli (Di lunedì 4 maggio 2020) Si moltiplicano i timori per l’economia dopo la nuova crisi tra Washington e Pechino sull’origine del coronavirus. In attesa che la “fase 2” faccia sentire i suoi effetti sulla ripresa, la domanda di petrolio resta al palo (e il Wti torna sotto i 19 dollari). Contrazione senza precedenti della manifattura nell'eurozona. Sul Ftse Mib vendite su Cnh, Fca ed Exor Leggi su ilsole24ore Borse - Milano apre in forte calo. Negative tutte le piazze europee per le tensioni Usa-Cina

Tensioni Usa-Cina e petrolio Wti mandano in rosso le Borse. Spread in area 240

L'allarme dei sindaci del ragusano sugli sbarchi : "Rischio di tensioni sociali" (Di lunedì 4 maggio 2020) Si moltiplicano i timori per l’economia dopo la nuova crisi tra Washington e Pechino sull’origine del coronavirus. In attesa che la “fase 2” faccia sentire i suoi effetti sulla ripresa, la domanda di petrolio resta al palo (e il Wti torna sotto i 19 dollari). Contrazione senza precedenti della manifattura nell'eurozona. Sul Ftse Mib vendite su Cnh, Fca ed Exor

Agenzia_Italia : ??Le tensioni tra Usa e Cina affondano le Borse europee - LaStampa : Il segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo accusa la Cina: «Ci sono prove enormi che il virus arrivi dal… - CretellaRoberta : Borse europee in calo. Milano perde il 3,02%: Pesano le tensioni tra Usa e Cina sul coronavirus. Petrolio, giù all'… - infoiteconomia : Borse europee aprono in rosso, pesano tensioni Usa-Cina. Attenzione al Pmi - classcnbc : Focus sulle #trimestrali ma occhio al ritorno delle tensioni commerciali fra #USA e #Cina. Ecco come muoversi sui m… -