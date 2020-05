Tennis | Fabio Fognini | “Il tennis è difficile perché è un lavoro | il calcio è il mio

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020)sta passando questo periodo di emergenza a casa insieme con la moglie Flavia Pennetta e i due figli. Il 32enne di Arma di Taggia ha raccontato del suo rapporto con il, dei suoi affetti e delle sue passioni. In un lungo messaggio a Behind the Racquet ha rivelato: “Il periodo peggiore dell’anno per me è tra dicembre e gennaio quando sono davvero vicino a volare di nuovo. Ho una lunga pre-stagione, vedo amici, alcune buone cene, e poi torno sulla strada. Mi ammalo sempre giorni prima di partire – scrive– A volte una febbre o una tosse, e mi dico solo che andrà bene. è stato così per circa 10 anni. Succede perché dopo aver avuto la possibilità di essere a casa, vicino alla famiglia e agli amici, è quasi come se fossi parte di un’altra vita. Mi sto ancora esercitando, ...