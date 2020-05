Teatro Massimo Palermo, tanta musica per la webtv (Di lunedì 4 maggio 2020) Ancora tanta musica per la webtv del Teatro Massimo da martedì 5 a lunedì 11 maggio. Il diluvio universale, un raro oratorio del 1682 di Michelangelo Falvetti; Cinderella, nella versione coreografica di Fabrizio Monteverde su musiche di Händel; e poi un omaggio a Beethoven con Maxime Pascal sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo; E Giovanni Sollima che dirige la Massimo Kids Orchestra; Nel fine settimana, la seconda parte del percorso musicale a tema Scene da un matrimonio. Mentre lunedì 11 viene riproposto Thamos, il concerto dedicato alle musiche massoniche di Mozart diretto da Gabriele Ferro.Non resta che collegarsi a http://www.TeatroMassimo.it/Teatro-Massimo-tv-567/IL PROGRAMMA Martedì 5 maggio dal programma della stagione concertistica 2018, viene riproposto Il diluvio universale, raro oratorio del 1682 di Michelangelo Falvetti ... Leggi su ilfogliettone Napoli milionaria : stasera su Rai3 con Massimo Ranieri torna il grande teatro di Eduardo

Napoli Milionaria - su Rai 3 il grande teatro di Eduardo De Filippo con Massimo Ranieri : trama e cast

Napoli Milionaria - stasera su Rai 3 torna il teatro di Eduardo con Massimo Ranieri : il cast (Di lunedì 4 maggio 2020) Ancoraper ladelda martedì 5 a lunedì 11 maggio. Il diluvio universale, un raro oratorio del 1682 di Michelangelo Falvetti; Cinderella, nella versione coreografica di Fabrizio Monteverde su musiche di Händel; e poi un omaggio a Beethoven con Maxime Pascal sul podio dell’Orchestra del; E Giovanni Sollima che dirige laKids Orchestra; Nel fine settimana, la seconda parte del percorsole a tema Scene da un matrimonio. Mentre lunedì 11 viene riproposto Thamos, il concerto dedicato alle musiche massoniche di Mozart diretto da Gabriele Ferro.Non resta che collegarsi a http://www..it/-tv-567/IL PROGRAMMA Martedì 5 maggio dal programma della stagione concertistica 2018, viene riproposto Il diluvio universale, raro oratorio del 1682 di Michelangelo Falvetti ...

Bedo_103 : @Etregua Io ho avuto modo di vederlo in teatro dal vivo, nel giusto contesto penso sia davvero bravo. Così in TV ef… - forzajuve82 : @giulianol @eberlinguer 20 anni con Silvio per arrivare al massimo che abbiamo oggi gente buona solo a fare teatro - dana_manarchy : Teatro Massimo Palermo, Sicily. Che bello! - pazio93 : La parte girata al Teatro Massimo nel Padrino 3 vale più del 90 % del catalogo di Netflix - Raff_Napolitano : Nati in questo giorno 3 maggio 1951 - Massimo Ranieri (69 anni fa): Negli oltre cinquant'anni di carriera artistica… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Massimo Teatro Massimo Palermo, tanta musica per la webtv IL FOGLIETTONE Bari, Biscardi vuole riaprire subito il Teatro Petruzzelli: ecco perché

Soffre, e come se soffre, il mondo dello spettacolo. Artisti fermi da due mesi, fermi ancora per quanto. Cinema e teatri chiusi, concerti, eventi, allestimenti: tutto congelato. Su questo tema si è al ...

Cosa ha detto Dario Franceschini da Fabio Fazio? Turismo, teatro, musei, aiuti

Il ministro Dario Franceschini è intervenuto al talk show di domenica 3 maggio Che tempo che fa per parlare di come saranno le vacanze 2020, quali aiuti andranno ai settori del teatro e dello spettaco ...

Soffre, e come se soffre, il mondo dello spettacolo. Artisti fermi da due mesi, fermi ancora per quanto. Cinema e teatri chiusi, concerti, eventi, allestimenti: tutto congelato. Su questo tema si è al ...Il ministro Dario Franceschini è intervenuto al talk show di domenica 3 maggio Che tempo che fa per parlare di come saranno le vacanze 2020, quali aiuti andranno ai settori del teatro e dello spettaco ...