Superga | 71 anni dalla tragedia del Grande Torino Cairo | “Simbolo di rivincita”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 maggio 2020) Nel cuore dei tifosi granata quell’aereo continua a volare. Ilcontinua a vivere nella memoria di ogni tifoso che abbia avuto la fortuna di vivere quella squadra leggendaria, e anche per chi ne ha ascoltato le gesta tramandate da padre in figlio. Sono passati 71, oggi, da quell’incidente aereo che ha posto fine ad una delle epopee più vincenti della storia del calcio italiano. Ilaveva vinto 5 scudetti consecutivi, la ricorsa alla storia, già scritta a dir la verità, si è interrotta solo a causa del destino beffardo, che ha inghiottito quei ragazzi in un cielo di nuvole nere, per sputarlo a terra, mettendo fine a tutto. Come ogni 4 maggio si renderà memoria a quella squadra, anche se in forma ovviamente rivista per osservare le norme vigenti.rende omaggio alIl presidente Urbano...