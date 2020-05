Su viale del tramonto i Samsung Galaxy S8: nuova tempistica aggiornamenti (Di lunedì 4 maggio 2020) C'era da aspettarselo e ora è accaduto: i Samsung Galaxy S8, da questo maggio 2020, cominceranno a ricevere un supporto software ben diverso da quello goduto finora. Gli aggiornamenti dei due vecchi top di gamma non saranno più mensili ma ben più dilatati. La conferma assoluta del nuovo corso delle cose giunge dallo stesso produttore. Nella pagina del sito Samsung, in particolare quella dedicata alla strategia software per i propri device, i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus non compaiono più nella lista dei modelli che ricevono gli aggiornamenti mensili di sicurezza. Nell'elenco restano i successori Galaxy S9 e ancora i più recenti esemplari top di gamma come i Galaxy S9, S10, naturalmente i Galaxy S20 e ancora i Note 10, Note 9 per arrivare in realtà anche ai Note 8. A dire la verità, se i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus dall'indubbio ... Leggi su optimagazine Da Foa condotta inappropriata. Ma il Cda Rai non poteva sfiduciarlo. Parla la consigliera di Viale Mazzini in quota 5S - Coletti : “L’ordine del giorno impediva un voto sul presidente”

Massimo Giletti - un clamoroso ritorno a Rai 1? Tutta "colpa" del coronavirus : la voce che terremota La7 e Viale Mazzini

Ultime Notizie dalla rete : viale del Su viale del tramonto i Samsung Galaxy S8: nuova tempistica aggiornamenti OptiMagazine Coronavirus, danno di 65 milioni sul fatturato del settore alberghiero e ricettivo a Palermo

Un danno minimo stimato di circa 65 milioni di euro sul fatturato del settore alberghiero e ricettivo in città, destinato certamente a crescere via via che saranno chiare le dimensioni del “disastro” ...

Rubrica Prometeo del 3 maggio realizzata in collaborazione con CNR MEDIA

