Striscia la Notizia tira in ballo Che Tempo Che Fa | ma Giovanna Botteri asfalta tutti

Leggi su trendit

(Di lunedì 4 maggio 2020)Lanon ci sta enell’arena del linciaggio mediatico anche CheChe Fa. Il bodyshaming nei confronti di, infatti, non sarebbe avvenuto solo sulle reti Mediaset. Il programma di Antonio Ricci, se ben ricordate, è stato accusato di essere reo di bodyshaming nei confronti della giornalista. E se da una parte Michelle Hunziker parla di fake news, dall’altraha pensato bene di chiedere conto anche delle parole usate a CheChe Fa. Nella puntata dell’8 marzo scorso, infatti, Luciana Littizzetto prendeva in giro i capelli della giornalista con queste parole: Mi piacerebbe che dicessero che si può fare qualcosa per i capelli della nostra, l’inviata della Rai da Pechino. I suoi capelli sono sempre più verdi, hanno un alone fluorescente come tutte le ...