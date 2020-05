Street art | Kim Jong-un ‘riappare’ su un muro di Roma

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il dittatore nordcoreano Kim-un è tornato protagonista nell’ultima opera di Laika, laartist attacchinana, come lei stessa si definisce sul suo profilo Instagram. Kim viene raffigurato mentre fa un gesto scaramantico accanto a un’agenzia di pompe funebri, nota per la sua pubblicità ironica, in via Urbana, nel quartiere Monti di. Kim era riapparso due giorni fa nella scena pubblica dopo un’assenza di tre settimane. Si era parlato molto sui motivi della sua scomparsa, tanto che in molti lo davano per morto. Un buon motivo per una ‘grattata’ allana. Mario Bonito L'articoloart, Kim-un ‘riappare’ su undiproviene da Italia Sera.