Stranger Things 4 | svelati i 251 film che hanno influenzato la nuova stagione

In attesa dell'arrivo della quarta stagione di Stranger Things su Netflix, gli sceneggiatori hanno svelato la lista dei 251 film che hanno influenzato i nuovi episodi. In attesa del ritorno sul set, gli sceneggiatori di Stranger Things hanno svelato l'elenco dei 251 film che fungono da fonte di ispirazione per la quarta stagione della serie Netflix. Stranger Things si è delineata fin da subito come una serie cinefila e citazionista, ricca di omaggi a cult movies e atnosfere tipiche degli anni '80. Di recente gli sceneggiatori hanno svelato una lista di 251 titoli che li hanno influenzati mentre scrivevano la quarta stagione, la cui lavorazione è al momento in pausa. La passione degli autori dello show per le atmosfere horror e per i lavori di Stephen ...

