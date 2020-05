Storia di Amos Oz | il guerrigliero che si batté per la pace

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ricorre oggi l’ottantunesimo anniversario della nascita dello scrittoreOz che, scomparso nel dicembre 2018, viene considerato una delle più autorevoli voci israeliane. Autore di romanzi, libri per bambini e saggi di politica, di letteratura e sulla, le sue opere sono state tradotte in quarantacinque lingue e in quarantasette paesi del mondo; inoltre, Oz vinse numerosi premi, tra cui la Legion d’Onore francese, il Goethe Prize, il Premio Principe delle Asturie, l’Heinrich Heine Prize e l’Israel Prize. Oltre che per la sua pregevole produzione letteraria, lo scrittore è fo per le coraggiose prese di posizione e per l’impegno a favore di una soluzione pacifica nel conflitto israeliano-palestinese. In particolare, fu tra i pochissimi ad affermare esplicitamente la necessità della creazione di uno stato palestinese ...