“Stop del campionato? Potrebbero esserci controversie legali per anni”, il presidente lancia l’allarme (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono in corso valutazioni sulla ripresa dei campionati, dalla Serie A fino alla Premier League. Un pò alla volta riprenderanno gli allenamenti, ma c’è sempre più incertezza sul ritorno in campo per completare la stagione. L’obiettivo è giocare anche per evitare controversie legali, la conferma è arrivata direttamente Steve Parish, leader del Crystal Palace, ai microfoni del Times. “È difficile parlare degli scenari che Potrebbero essere aperti con la cancellazione del campionato. Le conseguenze Potrebbero essere complesse e Potrebbero portare a controversie legali che possono durare per anni”. Notizie del giorno – Allenatore ricoverato d’urgenza, calciatore nella bufera, le rivelazioni su Inter-Juve Renato Copparoni, fu il primo a parare un rigore a Maradona. L’arresto e quella leggenda ... Leggi su calcioweb.eu La Regione cancella il video del Consiglio flop. D’Amelio : “Stop a diretta”. Caldoro : “Si vada in Aula”

Coronavirus - “stop ai nostri contributi al bilancio dello Stato”. La richiesta di Trento - Bolzano e Friuli : in ballo 3 miliardi in 2 anni

Ripresa campionati : “Stop del calcio auspicabile - a mio parare si deve tornare in campo a settembre” (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono in corso valutazioni sulla ripresa dei campionati, dalla Serie A fino alla Premier League. Un pò alla volta riprenderanno gli allenamenti, ma c’è sempre più incertezza sul ritorno in campo per completare la stagione. L’obiettivo è giocare anche per evitare, la conferma è arrivata direttamente Steve Parish, leader del Crystal Palace, ai microfoni del Times. “È difficile parlare degli scenari cheessere aperti con la cancellazione del. Le conseguenzeessere complesse eportare ache possono durare per anni”. Notizie del giorno – Allenatore ricoverato d’urgenza, calciatore nella bufera, le rivelazioni su Inter-Juve Renato Copparoni, fu il primo a parare un rigore a Maradona. L’arresto e quella leggenda ...

lucianonobili : L’unanimità delle squadre di @SerieA per ripresa del campionato è un messaggio fortissimo. Il #calcio è passione,… - lucianonobili : “È un problema molto serio: è in gioco la vita della comunità cristiana, la sua rete solidale, la sua libertà sanci… - LegaSalvini : #SALVINI: 'L’ITALIA DEVE RIPARTIRE ALL’INSEGNA DELLA FIDUCIA E DEL BUONSENSO, STOP BUROCRAZIA' - ansacalciosport : Calcio: De Bruyne, troppi due anni senza Champions. Belga del City potrebbe andarsene se confermati due anni stop |… - CalcioWeb : 'Stop del campionato? Potrebbero esserci controversie legali per anni', il presidente lancia l'allarme - -

Ultime Notizie dalla rete : “Stop del Coronavirus: da Lombardia istanza contro stop Tar a consegne a domicilio Affaritaliani.it