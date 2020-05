Stephenie Meyer annuncia l’uscita di Midnight Sun nuovo capitolo della saga Twilight (Di lunedì 4 maggio 2020) I fans della saga di Twilight lo aspettavano da tempo. E forse chissà, complice anche la quarantena e il tempo da passare in casa, l’amatissima Stephenie Meyer ha deciso di regalare ai suoi lettori quelli che da anni ci si aspettava. Da oltre dieci anni si parla del possibile nuovo libro, quello che la Meyer aveva in mente da tempo, il libro che avrebbe dovuto dare un nuovo capitolo della saga di Edward Cullen e Bella Swan. E il momento di festeggiare per questa “nascuta” è arrivato. Il 4 agosto 2020 è la data. Il romanzo spin-off di “Twilight” scritto da Stephenie Meyer, autrice di tutta la saga, ha finalmente una data di uscita. E ha anche un titolo e forse una copertina. Come annunciato ormai da anni, nelle tante anticipazioni mai confermate, si chiamerà Midnight Sun. Sarà il racconto della storia d’amore ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 maggio 2020) I fansdilo aspettavano da tempo. E forse chissà, complice anche la quarantena e il tempo da passare in casa, l’amatissimaha deciso di regalare ai suoi lettori quelli che da anni ci si aspettava. Da oltre dieci anni si parla del possibilelibro, quello che laaveva in mente da tempo, il libro che avrebbe dovuto dare undi Edward Cullen e Bella Swan. E il momento di festeggiare per questa “nascuta” è arrivato. Il 4 agosto 2020 è la data. Il romanzo spin-off di “” scritto da, autrice di tutta la, ha finalmente una data di uscita. E ha anche un titolo e forse una copertina. Cometo ormai da anni, nelle tante anticipazioni mai confermate, si chiameràSun. Sarà il raccontostoria d’amore ...

