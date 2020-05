Star Wars | le guerre dei Cloni | recensione del finale | l’ultima | drammatica battaglia

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ladeldi serie di: ledei, il serial animato disponibile su Disney+. Ci siamo: con ladeldi: ledeisi arriva al capolinea, alla conclusione della serie animata che, per otto anni, ha approfondito diversi aspetti della mitologia lucasiana e dato il via a un'espansione catodica molto interessante del franchise, il tutto sotto l'egida creativa di Dave Filoni. È unche ha un che di miracoloso perché inizialmente non doveva mai essere realizzato: la settima stagione era in pre-produzione quando la Lucasfilm decise di cancellare la serie nel 2013, facendolo migrare su Netflix per la sesta annata, in realtà una sorta di bonus per ...