Star Wars: L'Ascesa di Skywalker disponibile su Disney+ da oggi (Di lunedì 4 maggio 2020) Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, è disponibile da oggi sulla piattaforma streaming Disney+. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è disponibile da oggi, 4 maggio, sulla piattaforma streaming Disney+ per celebrare al meglio lo Star Wars Day. Disney+ ha deciso di farci un regalo per lo Star Wars Day 2020 e rendere disponibile, con due mesi d'anticipo rispetto ai programmi iniziali, l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, diretto da J. J. Abrams. Qui trovate la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il nono episodio andrà a completare la raccolta cinematografica dell'universo creato da George Lucas più di 40 anni fa, unendosi alla trilogia originale e alla trilogia ... Leggi su movieplayer Nuove offerte di MediaWorld per lo Star Wars Day - valide solo oggi

