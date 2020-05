Spallanzani: "Presto per il vaccino, no conclusioni su efficacia" (Di lunedì 4 maggio 2020) Dallo Spallanzani di Roma, Istituto nazionale malattie infettive, frenano sulla possibile scoperta di un vaccino contro il Covid-19: "Sulla base dei dati finora disponibili l'Istituto nazionale malattie infettive ritiene con non sia possibile giungere a conclusioni di qualunque natura sull'efficacia del potenziale candidato vaccinale". Coronavirus, via alla Fase 2. Ricciardi: 'Se va male si richiude' È ufficialmente iniziata la Fase 2 dell’emergenza coronavirus in Italia, 4,5 mln di persone tornano al lavoro Quanto dichiarato da un'azienda farmaceutica, la Takis, sulla possibilità di creare in Italia un vaccino, dopo aver ottenuto "risultati incoraggianti" con una sperimentazione sui topi "non è stato concordato con l’Istituto nazionale malattie infettive, né da esso autorizzato", aggiunge la ... Leggi su blogo Vaccino - passi avanti per Takis. Spallanzani : presto per le conclusioni

