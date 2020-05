Spallanzani | passo avanti per il vaccino e una richiesta | “Sperimentiamolo a Napoli con

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Istitutodi Roma, che già aveva isolato – tra i primi al mondo a farlo – il Coronavirus, ha appena dimostrato che gli anticorpi generati dalitaliano annientano il virus nei topi, innescando la tanto attesa risposta immunitaria. Lo ha annunciato Luigi Aurisicchio, l’amministratore delegato della Takis, l’azienda di Pomezia che sta lavorando alin collaborazione proprio con lo. “E’ andata bene – ha detto Aurisicchio all’Adnkronos Salute – il saggio effettuato sul virus di Covid-19 alloci ha permesso di individuare i due ‘candidati vaccini’ più promettenti. Nel giro di due settimane avremo i risultati di un mega-studio in corso a Castel Romano che ci dirà quanto dura la risposta ...

solo_Vale_ : @S__yC____l Ricciardi ha fatto un passo indietro! E dallo Spallanzani DI Roma il Dott. Puro ha fatto presente che g… -

Ultime Notizie dalla rete : Spallanzani passo

Verona, 4 maggio 2020 - Per la prima volta le sue donne non hanno volto. Corpi seducenti, ma facce nascoste dalla mascherina anti contagio che lascia scoperti solo gli occhi. "Non cambia molto, ho sem ...Funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell’azienda Takis: lo indicano i test eseguiti nel laboratorio di Virologia dell’istituto Spallanzani. Lo ha detto all’ANSA l’amministr ...