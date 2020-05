Spadafora, il ministro che odia lo sport: vuole fermare la Serie A (Di lunedì 4 maggio 2020) Il ministro dello sport, Spadafora, ha acceso gli animi dei tifosi con un post su Facebook: toni sprezzanti, che portano ad un unico pensiero Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, si è preso il palco delle polemiche, dividendo i tifosi e soprattutto gli amanti del calcio. Con un post condiviso su Facebook ha messo in chiaro la sua posizione, utilizzando dei toni che quasi snobbano una delle aziende più importanti dell’Italia. “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!”– così termina il ... Leggi su zon Spadafora ribadisce : «Non sono il ministro del Calcio»

Il ministro ballerino e l’arroganza al potere : Spadafora - tu di sportivo non hai proprio niente

lucianonobili : Quando e con chi della maggioranza per conto della quale governa il ministro Spadafora ha stabilito che della ripar… - capuanogio : Il ministro #Spadafora ha scritto al Comitato tecnico scientifico a seguito delle ordinanze regionali, chiedendo 'd… - tvdellosport : ?? "SPADAFORA DA SOLO NON DECIDE NULLA" ??? "#Spadafora deve capire che da solo non decide nulla. Decide più #Lotito… - demarialuca : @luca5587 Non lei....il corriere dello sport nelle sue giornaliere pagine,oggi il lettore del corriere dello sport… - consolato_ : Il ministro ballerino e l'arroganza al potere: #Spadafora, tu di sportivo non hai proprio niente