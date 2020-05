Spadafora: «Al lavoro per protocollo ripresa allenamenti sport di squadra» (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora è intervenuto a proposito della ripresa degli allenamenti per la Serie A Il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook per spiegare come sta procedendo la pianificazione per la ripresa degli allenamenti degli sport individuali e di squadra. «Ecco le linee guida per la pratica degli sport individuali. Si tratta di un lavoro molto approfondito e dettagliato, portato avanti con celerità e massima cura, pensando alla tutela degli atleti ma anche di tutti gli operatori dello sport. Abbiamo infatti tenuto presente le osservazioni pervenute nei giorni scorsi, a partire dal dossier redatto dal Coni e dal Cip, con le indicazioni giunte da tutte le Federazioni e la supervisione della Federazione dei Medici sportivi. L’Ufficio per lo sport ne ha ... Leggi su calcionews24 Vincenzo Spadafora : “Sono già al lavoro per la stesura del nuovo decreto per lo sport”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Il bollettino di oggi : 7985 i contagiati - 463 i morti. Spadafora al lavoro per il nuovo decreto sullo sport (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Ministro per le politiche giovanili e loVincenzoè intervenuto a proposito delladegliper la Serie A Il Ministro delloVincenzoha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook per spiegare come sta procedendo la pianificazione per ladeglidegliindividuali e di. «Ecco le linee guida per la pratica degliindividuali. Si tratta di unmolto approfondito e dettagliato, portato avanti con celerità e massima cura, pensando alla tutela degli atleti ma anche di tutti gli operatori dello. Abbiamo infatti tenuto presente le osservazioni pervenute nei giorni scorsi, a partire dal dossier redatto dal Coni e dal Cip, con le indicazioni giunte da tutte le Federazioni e la supervisione della Federazione dei Mediciivi. L’Ufficio per lone ha ...

Covid19NewsLive : ?? #ULTIMORA #Fase2, #Spadafora: “Siamo al lavoro per il protocollo per gli allenamenti degli sport di squadra”. I… - RaiSport : Sport | @vinspadafora: 'Abbiamo pensato alla tutela degli #atleti' Il #ministro: 'Ora al lavoro per il protocollo d… - fcin1908it : Spadafora: 'Siamo al lavoro per il protocollo per gli allenamenti degli sport di squadra' - - TuttoMercatoWeb : Spadafora: 'Decise linee guida per lo sport individuale. Ora al lavoro per quelli di squadra' - PicenoTime : Coronavirus, Spadafora: “Pronte linee guida per sport individuali. Al lavoro per allenamenti squadre”… -