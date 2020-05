Sos dei commercialisti, Tuccillo: Napoli, cresce il sovraindebitamento per le famiglie e le piccole imprese (Di lunedì 4 maggio 2020) “Stiamo registrando un forte aumento del sovraindebitamento per famiglie, micro e piccole imprese che presumibilmente provocherà una ulteriore emergenza economica con il relativo disagio sociale. E’ necessario adottare misure straordinarie e individuare soluzioni efficienti ed efficaci”. Lo ha detto Antonio Tuccillo, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord in occasione del webinar sul ruolo dei professionisti e delle istituzioni per analizzare l’impatto del fenomeno di indebitamento. “Sono convinto – ha evidenziato Arminio Rabuano, presidente della sezione fallimentare del Palazzo di Giustizia di Napoli Nord – che se un imprenditore presenta un piano che consente di soddisfare le esigenze dei creditori in misura maggiore rispetto all’alternativa fallimentare sarà ... Leggi su ildenaro L'appello dei docenti : "Task force senza biologi - geologi - ecologi. Vogliamo un futuro sostenibile dopo il Covid-19"

La sospensione delle rate dei mutui ampliata e il nuovo modulo del MEF

Geloni a mani e piedi sono uno dei sintomi del Coronavirus nei bambini : numerosi i casi sospetti (Di lunedì 4 maggio 2020) “Stiamo registrando un forte aumento delper, micro e piccole imprese che presumibilmente provocherà una ulteriore emergenza economica con il relativo disagio sociale. E’ necessario adottare misure straordinarie e individuare soluzioni efficienti ed efficaci”. Lo ha detto Antonio, presidente dell’Ordine dei dottorie degli esperti contabili diNord in occasione del webinar sul ruolo dei professionisti e delle istituzioni per analizzare l’impatto del fenomeno di indebitamento. “Sono convinto – ha evidenziato Arminio Rabuano, presidente della sezione fallimentare del Palazzo di Giustizia diNord – che se un imprenditore presenta un piano che consente di soddisfare le esigenze dei creditori in misura maggiore rispetto all’alternativa fallimentare sarà ...

closetoniall : sos ho dei dolori stranissimi - TazioMa : @alarm_phone forse sarebbe utile trovare altri mezzi di trasporto dei migranti anziche avere continui naufragi e cr… - Ninfearosa : RT @ansa_ambiente: Fabio Tonelli, uno dei pochissimi italiani nell'arcipelago delle #Galapagos, esprime preoccupazione per la situazione su… - MARCOTO75175344 : @GREGORYALANE1 Per favore aiutateci, siamo in ostaggio grazie ad un governo che è al soldo della finanza e e dell'i… - alirmode : vorrei così tanto comprare l’epilatore laser su amazon... ma ho paura di buttare dei soldi o che mi faccia venire d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sos dei Sos dei commercialisti, Tuccillo: Napoli, cresce il sovraindebitamento per le famiglie e le piccole imprese Il Denaro Bollette scadute e non pagate: cosa fare per evitare la morosità

Per quanto riguarda i consumatori, sia famiglie che imprese, per evitare la morosità è necessario sfruttare tutti gli strumenti a propria disposizione. Il mancato pagamento delle bollette può dipender ...

Sos dei commercialisti, Tuccillo: Napoli, cresce il sovraindebitamento per le famiglie e le piccole imprese

“Stiamo registrando un forte aumento del sovraindebitamento per famiglie, micro e piccole imprese che presumibilmente provocherà una ulteriore emergenza economica con il relativo ...

Per quanto riguarda i consumatori, sia famiglie che imprese, per evitare la morosità è necessario sfruttare tutti gli strumenti a propria disposizione. Il mancato pagamento delle bollette può dipender ...“Stiamo registrando un forte aumento del sovraindebitamento per famiglie, micro e piccole imprese che presumibilmente provocherà una ulteriore emergenza economica con il relativo ...