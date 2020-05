Sorpreso così al supermercato | Dagospia demolisce Marco Travaglio | il manettaro che delle

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Una foto, pubblicata da, imbarazza, il "gran fustigatore", il direttore del Fatto Quotidiano con il vizio dell'insulto nei confronti di tutti quelli che non la pensano come lui. Già, proprioManetta, emblema assoluto del giustizialismo, vienementreregole contro il coronavirus se ne frega. L'immagine pubblicata da Dago (e che potete vedere cliccando qui) lo mostra infatti alsenza mascherina sul volto e senza guanti. Come detto, in barba ad ogni regole. Ma non solo. Dago propone anche un'immagine di Rocco Casalino a passeggio per le strade di Roma, con bermuda e cagnolino: una foto curiosa e scattata in via Condotti, pieno centro della capitale. Un look decisamente poco istituzionale...