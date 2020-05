Sondaggi politici Lega 27% | Pd fermo 21 | 4% | Berlusconi doppia Renzi E i dati fake

SkyTG24 : Sondaggi politici, Ipsos: 'Lega in calo del 5,75%' - LegaSalvini : SONDAGGI, TUTTI CONTRO CONTE: UN ELETTORE SU DUE VUOLE ELEZIONI DOPO IL CORONAVIRUS - Agenzia_Italia : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - talismanogiada : attenzione leghisti, leggete solo dopo il maalox #FaseDue - talismanogiada : RT @tordi_luciano: Ho eliminato il tweet con un sondaggio fake di swg, chiedo scusa non è mia abitudine retwittare Fake, nella foga mi sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Lega al 20,7% superata dal Partito Democratico al 23,9%, poi Movimento 5 Stelle sopra al 20% (21,5% per l'esattezza), Fratelli d'Italia al 12,3% e Forza Italia al 9,2%. Attenzione: si tratta di un son ...Per tutta la giornata di ieri si registrava attorno al Carroccio una fortissima tensione per dei “sondaggi politici clamorosi” che stavano circolando e che avrebbero dato la Lega addirittura al 20,7% ...