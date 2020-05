Sondaggi elettorali Tecnè: calo Lega, cresce il M5S (Di lunedì 4 maggio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: calo Lega, cresce il M5S I Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire hanno tracciato il gradimento dei partiti in questi mesi di emergenza coronavirus. A “soffrire” la pandemia sono state soprattutto Lega e Italia Viva. Il Carroccio è passato dal 30,6% del 14 febbraio al 27,2% del 30 aprile. La creatura renziana ha avuto un crollo verticale da inizio febbraio, quando era data al 4%, al 10 aprile, quando era sondata al 2,8%, sotto la soglia di sbarramento del 3%. Poi la lenta risalita che ha portato Iv al 3,6%. Fonte: TecnèFonte: TecnèSondaggi elettorali Tecnè: sorridono M5S e FdiSegui Termometro Politico su Google News Movimento 5 Stelle e Forza Italia, al contrario, sono state le forze politiche che hanno visto aumentare i rispettivi consensi durante la prima fase dell’emergenza. I ... Leggi su termometropolitico Ultimi sondaggi elettorali - Demos-Repubblica : percentuali partiti e gradimento leader

Sondaggi politici elettorali oggi 3 maggio 2020 : Lega e Meloni in calo. Zaia supera Salvini in popolarità

borghi_claudio : @fuoco_freddo @Danieleriz80 @michele_pittoni @ilPortaborse_ Beh interessante come teoria. Siamo andati dal 4 al 40… - fanpage : Sondaggi elettorali, crolla la Lega: perde l’1,3% in una settimana. Boom del M5s #28aprile - fanpage : Crolla la #Lega, #M5s e #Pd in crescita: in sondaggi #Ipsos - RenatoMaiaron : Sondaggi politici elettorali. Medie di tutti i sondaggi - MaxLandra : #Sondaggielettorali #Demos:percentuali partiti #ItaliaViva sarebbe poco sopra 2%.Più che un partito personale,appa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali Sondaggi politici elettorali oggi 3 maggio 2020: Lega e Meloni in calo. Zaia supera Salvini in popolarità TPI Uno degli effetti della presidenza Trump? Nessuno crede più ai sondaggi

Una delle conseguenze di quella notte elettorale è che, come dice CNN, Trump ha ‘rotto’ i sondaggi. Il punto, in particolare, è la discrasia tra il fatto che tutti i sondaggi diano vincente Joe Biden ...

I sondaggi elettorali Tecnè per l'Agenzia Dire hanno tracciato il gradimento dei partiti in questi mesi di emergenza coronavirus. A "soffrire" la pandemia sono state soprattutto Lega e Italia Viva. Il ...