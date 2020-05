Si riparte da Milano a Palermo | le grandi città messe alla prova

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 4 maggio 2020) Lodovica Bulian Timori per la tenuta dei trasporti e per i rischi di contagio. Cautela a Torino, a Napoli stretta sugli arrivi in stazione, Roma, Napoli,cittàdella fase 2. Tutte con allerta massima sui trasporti, bus e metro. L'attenzione è sulla tenuta del sistema, i controlli, gli assembramenti. «Non mi stancherò mai di ringraziare i milanesi per quello che stanno facendo», dice il sindaco di, Beppe Sala. «Tranne quelli che si dimenticano di usare la mascherina quando sono in giro. Vedo ancora troppi che fumano o telefonano e l'abbassano, che la tengono sotto il naso perché dà fastidio, che corrono e non ce l'hanno. Ricordo che la mascherina è il nostro principale strumento per difenderci dal virus». Anche perché aè obbligatoria sempre, come ...