«Sì, è una questione di soldi. I club sono aziende e producono tasse»: la sincerità del Crystal Palace (Di lunedì 4 maggio 2020) “Il calcio non ha senso, ma è magnificamente insignificante”. Steve Parish è il Presidente del Crystal Palace, squadra bloccata a mezza classifica dal lockdown. È una posizione privilegiata per osservare il grande dibattito della ripresa del calcio inglese: nessun interesse sportivo in particolare, se non quelli finanziari. Che è poi, secondo Parish, prevedibilmente la chiave di tutto: “Sì, in parte si tratta di soldi”, ha scritto in un articolo pubblicato dal Sunday Times e sul sito del Crystal Palace e ripreso da The Athletic. “Nessuno vince se la Premier League prende meno soldi. Nessuno”. Il presidente del Palace dice che il calcio è “una delle industrie più efficienti nel produrre tasse in Gran Bretagna”, e che, nonostante tutte le critiche sui giocatori pagati eccessivamente, il 50% di ... Leggi su ilnapolista Contagion - lo sceneggiatore : “Gli scienziati ci dissero che sarebbe arrivata una pandemia. Era solo questione di “quando”

