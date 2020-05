Serie A, Renzi si preoccupa anche per presidenti di calcio: “Campionato riparta. Come si permette Spadafora? Decide il Parlamento non lui” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Il campionato, secondo me, deve ripartire. Ma dovrebbe essere il Parlamento a decidere e non un ministro”. Sono le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, in collegamento a L’Aria che tira, su La7, in merito all’ipotesi che la Serie A e la Serie B terminino la stagione. E sulla dichiarazione del ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora, secondo cui al momento non si vedrebbe all’orizzonte un’apertura (“Non se ne parla” è la sintesi di un titolo giornalistico mostrato in studio), ha detto: “Ma Come si permette? In democrazia si parla di tutto. Spadafora non capisce nulla di pallone e di democrazia“. Video La7 L'articolo Serie A, Renzi si preoccupa anche per presidenti di calcio: “Campionato riparta. Come si permette Spadafora? Decide il Parlamento non lui” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Serie A - Renzi : “Campionato riparta - Spadafora non decide solo”

