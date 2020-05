Senza tamponi siamo in terra incognita e rischiosa (di G. Valditara) (Di lunedì 4 maggio 2020) (A cura del prof. Giuseppe Valditara) L’Italia non ha ancora una seria strategia di contenimento di Covid-19. A differenza di altri Paesi, anche i più recenti provvedimenti sembrano esprimere una politica del giorno per giorno che procede per tentativi.In questi due mesi abbiamo accumulato un patrimonio che non viene adeguatamente valorizzato: la stragrande maggioranza degli italiani ha rispettato le regole di confinamento domiciliare ed è verosimilmente sana. Dobbiamo ripartire da questi italiani che non sono positivi al virus. Tutti questi cittadini devono poter essere riammessi pienamente nella vita sociale e lavorativa, pur chiedendo a loro di adottare misure precauzionali.Come dunque consentirgli di ritornare a godere dei diritti costituzionali compressi facendo correre i minori rischi possibili di una ripresa della recrudescenza della epidemia? Intanto ... Leggi su huffingtonpost «Una fase 2 senza tamponi porterebbe a 70 mila vittime entro l’anno»

"Epidemia di oltre un anno e 70 mila vittime". Tutti i rischi della fase due senza tamponi

"Epidemia lunga un anno e 70 mila vittime". La fase due senza tamponi nelle stime di un gruppo di università (Di lunedì 4 maggio 2020) (A cura del prof. Giuseppe) L’Italia non ha ancora una seria strategia di contenimento di Covid-19. A differenza di altri Paesi, anche i più recenti provvedimenti sembrano esprimere una politica del giorno per giorno che procede per tentativi.In questi due mesi abbiamo accumulato un patrimonio che non viene adeguatamente valorizzato: la stragrande maggioranza degli italiani ha rispettato le regole di confinamento domiciliare ed è verosimilmente sana. Dobbiamo ripartire da questi italiani che non sono positivi al virus. Tutti questi cittadini devono poter essere riammessi pienamente nella vita sociale e lavorativa, pur chiedendo a loro di adottare misure precauzionali.Come dunque consentirgli di ritornare a godere dei diritti costituzionali compressi facendo correre i minori rischi possibili di una ripresa della recrudescenza della epidemia? Intanto ...

lucianonobili : Scuole chiuse fino a data da destinarsi. Famiglie abbandonate senza attività educative. Commercio e piccole imprese… - davidealgebris : Italia di ConteBalle riuscirà a 1) avere più decessi al mondo per popolazione per gestione fase 1 fantozziana (masc… - rtl1025 : ?? In Italia l'80% delle persone attualmente positive al #coronavirus, nello specifico 83.652 malati, sono in isolam… - DanielaScalcob : RT @TELADOIOLANIUS: Cercasi #pentaPDiota convinto che mi spieghi perché è più grave citofonare ad un potenziale spacciatore che far uscire… - PatrussiCla : RT @TELADOIOLANIUS: Cercasi #pentaPDiota convinto che mi spieghi perché è più grave citofonare ad un potenziale spacciatore che far uscire… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza tamponi Coronavirus, poliziotti senza tamponi: “Invece li fanno a calciatori, cantanti e vip” La Stampa Il dramma di Chiara: “Mia madre dimessa dall’ospedale, morta dopo poche ore da sola”

Una storia di responsabilità da chiarire e risvolti epidemiologici fatti di giustizia e verità. È il caso della drammatica storia di Chiara Maddalena, figlia di Maria Di Gregorio di 76 anni, ricoverat ...

Coronavirus in Veneto, le ultime notizie

Sale a 18.373 il numero di contagi positivi in totale dall’inizio della pandemia, sono 34 in più rispetto ai dati diffusi ieri. La provincia con più casi è quella di Verona con 4.821. Ma i casi attual ...

Una storia di responsabilità da chiarire e risvolti epidemiologici fatti di giustizia e verità. È il caso della drammatica storia di Chiara Maddalena, figlia di Maria Di Gregorio di 76 anni, ricoverat ...Sale a 18.373 il numero di contagi positivi in totale dall’inizio della pandemia, sono 34 in più rispetto ai dati diffusi ieri. La provincia con più casi è quella di Verona con 4.821. Ma i casi attual ...