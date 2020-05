Secondo Alarm Phone il governo italiano ha rifiutato un porto sicuro per 78 migranti soccorsi ieri (Di lunedì 4 maggio 2020) Alarm Phone, il servizio che fornisce assistenza ai migranti nel Mediterraneo, ha scritto che ieri una nave mercantile ha soccorso 78 migranti che da ore si trovavano su un’imbarcazione di legno alla deriva senza carburante nella zona SAR di Malta, Leggi su ilpost (Di lunedì 4 maggio 2020), il servizio che fornisce assistenza ainel Mediterraneo, ha scritto che ieri una nave mercantile ha soccorso 78che da ore si trovavano su un’imbarcazione di legno alla deriva senza carburante nella zona SAR di Malta,

