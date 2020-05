Se si gioca | ciao Spadafora Il ministro si dimette? Biasin | Che tentazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Riassunto delle puntate precedenti: 1) la serie A vuole ripartire, ha espresso la sua preferenza tramite votazione all' assemblea della Lega il 1 maggio. Hanno detto sì in 20 club su 20. 2) Non tutti sono realmente convinti, ma con il sì unanime passano la palla al governo. Saranno Conte ea dover dire "stop", nel caso, e a quel punto il calcio proverà comunque a salvare i quattrini dei diritti tv, almeno in parte. 3) Il, che in origine aveva detto "no" agli allenamenti degli sport di squadra, prima ha incassato, mal volentieri, l' ok del Viminale («È consentita, anche agli atleti di discipline non individuali, l' attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento»), poi si ...