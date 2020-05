Se nessuno lo salverà, il cinema europeo rischia di arrivare ai titoli di coda (Di lunedì 4 maggio 2020) Nelle tabelle della «fase 2» ancora neppure figura. Insieme alle discoteche, i cinema saranno uno degli ultimi appuntamenti della “vita di prima” che potremo riprendere a frequentare. Le piattaforme di streaming che hanno svuotato le sale e impoverito i ricavi potrebbe essere la via di fuga temporanea per salvare un’industria che a livello europeo conta novemila sale, solo 1205 in Italia. Fra gennaio e marzo, sono evaporati gli incassi al botteghino. Secondo Forbes, nel nostro Paese gli incassi degli esercenti sono precipitati: giù del -1100 per cento. Ripetiamo: millecentopercento. Un crollo verticale: 170 mila euro guadagnatati, nell’ultima settimana di marzo, contro i 116 milioni incassati nella prima settimana di gennaio. Alla perdita secca dei ricavi dei biglietti bisogna aggiungere anche i costi che l’esercente deve per ogni ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 maggio 2020) Nelle tabelle della «fase 2» ancora neppure figura. Insieme alle discoteche, isaranno uno degli ultimi appuntamenti della “vita di prima” che potremo riprendere a frequentare. Le piattaforme di streaming che hanno svuotato le sale e impoverito i ricavi potrebbe essere la via di fuga temporanea per salvare un’industria che a livelloconta novemila sale, solo 1205 in Italia. Fra gennaio e marzo, sono evaporati gli incassi al botteghino. Secondo Forbes, nel nostro Paese gli incassi degli esercenti sono precipitati: giù del -1100 per cento. Ripetiamo: millecentopercento. Un crollo verticale: 170 mila euro guadagnatati, nell’ultima settimana di marzo, contro i 116 milioni incassati nella prima settimana di gennaio. Alla perdita secca dei ricavi dei biglietti bisogna aggiungere anche i costi che l’esercente deve per ogni ...

