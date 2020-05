Scuola, la Azzolina firma il decreto per destinare oltre 33 milioni agli istituti tecnici. L’83% dei diplomati Its trova lavoro entro un anno e vanno incentivati (Di lunedì 4 maggio 2020) La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto che assegna le risorse del Fondo per l’Istruzione Tecnica Superiore: vengono stanziati oltre 33 milioni di euro per gli ITS (istituti Tecnici Superiori), un modello formativo che continua a convincere gli studenti e a offrire risultati molto incoraggianti in termini occupazionali. Secondo il monitoraggio nazionale 2020, realizzato su incarico del Ministero dell’Istruzione dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), l’83% dei diplomati ITS trova lavoro a un anno dal diploma e il 92,4% di questi riesce a impiegarsi in un’area coerente con il proprio percorso di studi. Il 79,3% si ritiene soddisfatto della propria scelta e il 93,5% ha apprezzato i propri docenti. I finanziamenti previsti dal decreto firmato oggi dalla ministra saranno erogati alle ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - appello dei sindacati della scuola alla Azzolina : “Basta annunci in tv - vogliamo che il piano sia concordato con i lavoratori”

Agenzia_Ansa : Il ministro dell'Istruzione, Lucia #Azzolina: da settembre lezioni metà a scuola e metà a casa #ANSA #scuola - Fontana3Lorenzo : La trovo una proposta davvero bizzarra. Così si rischia di mettere ulteriormente in difficoltà le famiglie. Meglio… - fattoquotidiano : Coronavirus, appello dei sindacati della scuola alla Azzolina: “Basta annunci in tv, vogliamo che il piano sia conc… - MPenikas : LN Scuola, la Azzolina firma il decreto per destinare oltre 33 milioni agli istituti tecnici. L’83% dei diplomati I… - Arinna60 : RT @francescatotolo: I ragazzi andranno a scuola “N'ascella sì, n'ascella no”. #Azzolina in versione “Viaggi di nozze” -