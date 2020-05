Sanità Umbria, chiusa l’inchiesta: c’è anche ex presidente Catiuscia Marini. Pm di Perugia: “Rete condizionava concorsi” (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono accusati di avere creato “una vera e propria rete di sistema attraverso cui condizionavano gran parte dei concorsi pubblici gestiti dall’Azienda ospedaliera di Perugia e da altre aziende sanitarie umbre” l’ex presidente della Regione Catiuscia Marini, l’ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini e l’ex sottosegretario Gianpiero Bocci. Per loro la procura di Perugia ha chiuso l’inchiesta sui presunti concorsi pilotati da esponenti locali del Pd all’ospedale di Perugia. Tra i reati loro contestati figura l’associazione per delinquere. L’avviso riguarda complessivamente 45 persone. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Marini, Barberini e Bocci “impartivano le direttive attraverso i vertici aziendali di nomina politica, affinché i concorsi pubblici venissero manipolati a favore dei candidati ... Leggi su ilfattoquotidiano Concorso Infermieri Umbria - 325 posti nelle Aziende Sanitarie Locali : come partecipare (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono accusati di avere creato “una vera e propria rete di sistema attraverso cui condizionavano gran parte dei concorsi pubblici gestiti dall’Azienda ospedaliera di Perugia e da altre aziende sanitarie umbre” l’exdella Regione, l’ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini e l’ex sottosegretario Gianpiero Bocci. Per loro la procura di Perugia ha chiuso l’inchiesta sui presunti concorsi pilotati da esponenti locali del Pd all’ospedale di Perugia. Tra i reati loro contestati figura l’associazione per delinquere. L’avviso riguarda complessivamente 45 persone. Secondo la ricostruzione dell’accusa,, Barberini e Bocci “impartivano le direttive attraverso i vertici aziendali di nomina politica, affinché i concorsi pubblici venissero manipolati a favore dei candidati ...

Agenzia_Ansa : Pm: 'Una rete condizionava i concorsi nella sanità in #Umbria' Emerge da contestazione a Marini, Barberini e Bocci… - fracaruc : RT @magicaGrmente22: “Una rete per condizionare i concorsi”, su Sanitopoli spunta l’ipotesi della associazione per delinquere - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Sanità Umbria, chiusa l’inchiesta: c’è anche ex presidente Catiuscia Marini. Pm di Perugia: “Rete condizionava concors… - patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: Sanità Umbria, chiusa l’inchiesta: c’è anche ex presidente Catiuscia Marini. Pm di Perugia: “Rete condizionava concors… - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Sanità Umbria, chiusa l’inchiesta: c’è anche ex presidente Catiuscia Marini. Pm di Perugia: “Rete condizionava concors… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Umbria Acciai Speciali Terni: «Ferme anche le linee per la sanità. In Germania siderurgia va avanti» Corriere della Sera