San Giorgio la Molara | mercoledì 6 maggio interruzione idrica per lavori alla rete

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanla(Bn) – La Gesesa ha comunicato che, a causa di un intervento di manutenzione sullain località Orto dei Ciuffi, del Comune di S.la, verrà sopsesa l'erogazionedalle ore 8.30 alle 11.30 di mercoledì 062020. Le zone interessate saranno le seguenti: Località Spinete, Cesa Caracci, Basaleone, Roselli, San Lazzaro, S. Andrea. La Gesesa si scusa inoltre per i disagi e invita gli utenti a seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sul nostro sito web gesesa.it. Inoltre per Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17.