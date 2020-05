Salvini: «Ripresa Serie A? Salute prioritaria, ma in altri Stati sono ripartiti» (Di lunedì 4 maggio 2020) L’opinione del Leader della Lega Nord Matteo Salvini riguardo al destino del calcio e del campionato di Serie A Ospite della diretta Instagram del celebre giornalista sportivo Pierluigi Pardo, Matteo Salvini ha espresso il suo parere a proposito della possibile Ripresa della Serie A. «Il calcio divide per la fede ma unisce. Speriamo si trovi il modo di riportare la normalità. Siamo al 54° giorno di chiusura. Il diritto alla Salute di calciatori e tifosi viene prima di ogni altra cosa. In altri Stati però sono già ripartiti, non penso siano matti. Renzi? Aspetto di batterlo sul campo del pallone per Milan-Fiorentina, che ultimamente non è andata bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Salvini sulla ripresa della Serie A : "Tifo per la riapertura in sicurezza. Sono a rischio 300 mila posti di lavoro"

L'opinione del Leader della Lega Nord Matteo Salvini riguardo al destino del calcio e del campionato di Serie A Ospite della diretta Instagram del celebre giornalista sportivo Pierluigi Pardo, Matteo Salvini ha espresso il suo parere a proposito della possibile Ripresa della Serie A. «Il calcio divide per la fede ma unisce. Speriamo si trovi il modo di riportare la normalità. Siamo al 54° giorno di chiusura. Il diritto alla Salute di calciatori e tifosi viene prima di ogni altra cosa. In altri Stati però sono già ripartiti, non penso siano matti. Renzi? Aspetto di batterlo sul campo del pallone per Milan-Fiorentina, che ultimamente non è andata bene».

L'opinione del Leader della Lega Nord Matteo Salvini riguardo al destino del calcio e del campionato di Serie A Ospite della diretta Instagram del celebre giornalista sportivo Pierluigi Pardo, Matteo Salvini ha espresso il suo parere a proposito della possibile ripresa della Serie A.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha preso posizione sulla ripresa del campionato di Serie A Ospite de La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha discusso la ripresa del campionato.