Salvini e Meloni spiazzati. Il sondaggio della rinascita: botto-Forza Italia, le cifre che Berlusconi non vedeva (da tempo) (Di lunedì 4 maggio 2020) Il sostegno di Silvio Berlusconi al governo di Giuseppe Conte sta ripagando. Nella Supermedia AGI/YouTrend della settimana Forza Italia vede un'accelerata insolita a discapito degli alleati di centrodestra, Le diatribe tra Matteo Salvini e il Cav hanno portato la Lega a confermare il trend calante. Non va tanto meglio a Fratelli d'Italia che, dopo lungo tempo, vede un arresto. Il Carroccio infatti scende al 27,2 per cento (-1,3), a sei punti di distanza dal Pd che con un incremento frazionale si posiziona al 21,2 per cento (+0,1), mentre il partito di Giorgia Meloni si allontana ancora una volta dal sorpasso sul Movimento 5 Stelle. Il primo ottiene il 13,5 per cento senza variazioni rispetto alla scorsa settimana, il secondo raggiunge il 15,8 per cento con un +0,7. Buone notizie invece per gli azzurri che risalgono sopra il 7 per cento ... Leggi su liberoquotidiano “Salvini e Berlusconi? Affetti stabili” : Meloni - fase 2 del centrodestra dopo le tensioni sui sondaggi

