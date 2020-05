Roma, trasporto pubblico: ecco tutte le regole per viaggiare in autobus, metro e treno (Di lunedì 4 maggio 2020) In concomitanza con l’avvio della fase 2 arrivano le raccomandazioni generali all’utenza per il trasporto pubblico. A renderle note è Roma Servizi per la Mobilità. ecco le regole per chi deve muoversi in bus, metro e treno Non usare mai il trasporto pubblico in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore). Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app. L’uso della mascherina è obbligatorio. Sono consentiti solo gli spostamenti per comprovati motivi in base al decreto del governo. trasporto pubblico, come stare a bordo dei mezzi Sui veicoli dell’intera rete di superficie e metroferroviaria, nelle stazioni e nelle biglietterie sono ammessi esclusivamente i viaggiatori che indossano una mascherina a protezione di naso e bocca. A bordo di bus, filobus, tram, metropolitane ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 maggio 2020) In concomitanza con l’avvio della fase 2 arrivano le raccomandazioni generali all’utenza per il. A renderle note èServizi per la Mobilità.leper chi deve muoversi in bus,Non usare mai ilin presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore). Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app. L’uso della mascherina è obbligatorio. Sono consentiti solo gli spostamenti per comprovati motivi in base al decreto del governo., come stare a bordo dei mezzi Sui veicoli dell’intera rete di superficie eferroviaria, nelle stazioni e nelle biglietterie sono ammessi esclusivamente i viaggiatori che indossano una mascherina a protezione di naso e bocca. A bordo di bus, filobus, tram,politane ...

