Roma | prossima l’apertura di una sede Netflix nella Capitale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 maggio 2020)sbarcherà con i propri uffici a, considerato il grande successo che da diversi anni la famosa piattaforma streaming in digitale sta riscontrando in Italia. I tempi di quarantena legati al Coronavirus devono aver fatto riflettere ulteriormente i dirigenti della piattaforma digitale sul potenziale del pubblico italiano, muovendosi con l’installazione di unanel nostro Paese proprio per valorizzarlo di più in chiave di partnership e prodotti audiovisivi italiani. Il quartier generale italiano didovrebbe sorgere all’interno del Villino Rattazzi, storica struttura legata alla politica del Regno d’Italia e che sorge a pochi passi da Via Veneto e quindi il centro storico capitolino. L’annuncio della società in Italia trapelava già da gennaio, in una voce che ha trovato conferma proprio in queste ...