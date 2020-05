Roma | esplosione in una palazzina a Marino | almeno tre feriti

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 4 maggio 2020) Un’si è verificata intorno alle 20 di oggi in unadi tre piani in via Giangiacomo Carissimo a, uno dei paesi dei Castellini, nella città metropolitana di. Secondo quanto si apprende, una donna sarebbe in gravi condizioni mentre e una mamma con una bambina sono rimaste ferite in maniera non grave. Forse una fuga di gas Sul posto carabinieri, polizia, 118 e vigili del fuoco, che stanno scavando tra le macerie per cercare eventuali altre persone coinvolte. Secondo le prime ipotesi, a causare l’potrebbe essere stata una fuga di gas. In totale sarebbero sei gli appartamenti coinvolti.