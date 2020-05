Roma, esplode una palazzina a Marino: bambina estratta viva dalle macerie, si cercano altri dispersi (Di lunedì 4 maggio 2020) Un’esplosione si è verificata poco fa in una palazzina nel centro di Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani. Nella deflagrazione, che potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas, sarebbero coinvolte alcune persone. Sul posto sono già presenti diverse squadre dei vigili del fuoco tra le quali il personale Usar per la ricerca tra le maceria. L’esplosione è avvenuta a seguito di una fuga di gas alle 20 di oggi in una palazzina di tre piani nei pressi di Marino, ai Castelli Romani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Sarebbero 3 i feriti nell’esplosione: una donna è stata trasportata in condizioni critiche in ospedale, mentre sarebbero rimaste lievemente ferite una mamma e la sua bambina. Secondo quanto si apprende, la maggior parte degli appartamenti erano disabitati. Sul posto, oltre ai ... Leggi su meteoweb.eu Roma - auto a gpl prende fuoco ed esplode : nessun ferito

Coronavirus - De Luca a Conte : Zero aiuti da Roma - nonostante gli impegni. La situazione al Sud sta per esplodere

Coronavirus - De Luca a Conte : Zero aiuti da Roma - nonostante gli impegni. La situazione al Sud sta per esplodere (Di lunedì 4 maggio 2020) Un’esplosione si è verificata poco fa in unanel centro di, uno dei paesi dei Castellini. Nella deflagrazione, che potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas, sarebbero coinvolte alcune persone. Sul posto sono già presenti diverse squadre dei vigili del fuoco tra le quali il personale Usar per la ricerca tra le maceria. L’esplosione è avvenuta a seguito di una fuga di gas alle 20 di oggi in unadi tre piani nei pressi di, ai Castellini. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Sarebbero 3 i feriti nell’esplosione: una donna è stata trasportata in condizioni critiche in ospedale, mentre sarebbero rimaste lievemente ferite una mamma e la sua. Secondo quanto si apprende, la maggior parte degli appartamenti erano disabitati. Sul posto, oltre ai ...

Affaritaliani : Lavori socialmente utili per avere cibo Rivolta contra la Raggi: 'Inquietante' - AndreaSchiar : RT @Affaritaliani: Lavori socialmente utili per avere cibo Rivolta contra la Raggi: 'Inquietante' - Morfea72 : RT @Affaritaliani: Lavori socialmente utili per avere cibo Rivolta contra la Raggi: 'Inquietante' - Affaritaliani : Lavori socialmente utili per avere cibo Rivolta contra la Raggi: 'Inquietante' - Vito59339482 : @Roberto16111962 @virginiaraggi @Roma Nelle grandi città i mezzi pubblici devono dimezzare la capienza massima, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma esplode Roma, esplode una palazzina a Marino: un ferito Meteo Web La lunga e accidentata strada verso Roma capitale

Questo progetto in particolare era ostacolato dai difficili rapporti con la Santa Sede. Pio IX poteva contare sull’appoggio della Francia di Napoleone III, che aveva lasciato un corpo di occupazione n ...

Dai servizi sociali all'uso dei beni comunali, 90 realtà sociali scrivono a Raggi: "Niente dovrà essere come prima"

Dal continuare con l’erogazione dei servizi sociali così come permesso dal decreto Cura Italia alla concessione della residenza a chi vive in stabili di fortuna fino alle garanzie occupazionali per i ...

Questo progetto in particolare era ostacolato dai difficili rapporti con la Santa Sede. Pio IX poteva contare sull’appoggio della Francia di Napoleone III, che aveva lasciato un corpo di occupazione n ...Dal continuare con l’erogazione dei servizi sociali così come permesso dal decreto Cura Italia alla concessione della residenza a chi vive in stabili di fortuna fino alle garanzie occupazionali per i ...