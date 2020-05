Roma, autista Atac trovato senza mascherina, scatta la multa: «Gli occhiali si appannano» (Di lunedì 4 maggio 2020) ‘Ma lo sanno che se porti gli occhiali con la mascherina, gli occhiali si appannano?’ scrive Claudio De Francesco, segretario regionale di Faisa Confail sul suo profilo Facebook. Questo perché oggi è il primo giorno della Fase 2 dell’emergenza sanitaria Coronavirus e a Roma questa mattina un autista Atac della linea 87 è stato multato di 530 euro dai vigili perché non indossava la mascherina. ‘La mascherina riciclabile che ci ha dato il Comune quanto dura? Se dura 8 ore (durata massima) e la laviamo il giorno seguente rimaniamo a casa perché è bagnata? – prosegue De Francesco. ‘Ma lo sanno i vigili che Atac aveva emanato una disposizione che la mascherina doveva essere indossata solo in caso di emergenza? Ma lo sanno i vigili che tutto il personale di Atac ha lavorato in piena pandemia senza i ... Leggi su ilcorrieredellacitta Roma - seconda vittima di Coronavirus tra gli operatori AMA : morto un autista

Coronavirus - autista Atac positivo a Roma. Sindacalista a TPI : “Non abbiamo dispositivi protezione”

