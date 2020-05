Roggero | «Giocare di nuovo al Filadelfia resterebbe negli annali»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’idea dila restante parte del campionato del Torino, qualora riprendesse la Serie A, piace a NicolaNelle scorse settimane è balenata l’idea dila restante parte del campionato del Torino, qualora riprendesse la Serie A, al, ovviando alla mancanza del pubblico con il calore della storia. Nicola, intervenuto ai nostri microfoni, appoggia questa mozione.– «Non avevo sentito parlare di questa possibile iniziativa, non so nemmeno se il campo sia omologato il campo perma presumo di sì. Sarebbe una bella idea, visto che comunque non c’è il calore del pubblico, non c’è la possibilità di avere tante persone allo stadio, tanto valein un impianto che abbia qualcosa di molto significativo, sarebbe un episodio che rimarrebbe certo, il fatto che ...