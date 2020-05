Ripresa Serie A, Conte attende la decisione della Merkel sulla Bundesliga (Di lunedì 4 maggio 2020) Ripartono gli allenamenti ma non è detto che questo comporti la ripartenza del campionato di Serie A. Le ultime Le decisioni della Merkel influenzeranno le decisioni di Conte sulla Serie A? E’ quanto scrive La Repubblica in edicola quest’oggi. Mercoledì il Premier potrebbe addirittura porre fine alla Serie A. La scelta però non è stata prese. Si attende di capire anche cosa farà la Germania. Mercoledì infatti la cancelliera Merkel chiarirà se la Bundesliga ripartirà o meno. In caso di riavvio del campionato tedesco, anche il nostro avrebbe maggiori possibilità. Con Ligue 1 e Bundesliga ferme invece, sarebbe molto complicata una ripartenza della Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ripresa Serie A : Conte vuole un confronto con il mondo del calcio

Calendario ripresa allenamenti Serie A calcio : le date delle 20 squadre. Apre il Sassuolo - poi Inter e Juventus

