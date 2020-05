Ripresa allenamenti Spagna, Liga: «Ritorno in campo previsto a giugno» (Di lunedì 4 maggio 2020) Comunicato ufficiale Liga: c’è l’ok per la Ripresa degli allenamenti in Spagna per le squadre di prima e seconda divisione Attraverso un comunicato ufficiale, la Liga ha annunciato la Ripresa degli allenamenti per tutte le squadre di prima e seconda divisione. Ecco la nota della federazione dopo il nulla osta da parte del Governo spagnolo. «Tali misure prevedono un periodo di circa un mese con fasi diverse che, in ogni caso, saranno soggette al processo di declassamento istituito dal Governo. Pertanto, insieme ai controlli medici, è stato progettato un Ritorno scaglionato all’allenamento che partirà con l’allenamento individuale e proseguirà con l’esercizio di gruppo prima del Ritorno alla competizione prevista per giugno». Nota informativa. Los clubes de #LaLigaSantander y #LaLigaSmartBank vuelven a entrenar esta ... Leggi su calcionews24 Inter - la ripresa degli allenamenti slitta di un giorno : il motivo

Ripresa allenamenti Serie A : la situazione dei 20 club italiani. Le ultime

Ripresa allenamenti Brescia : al via le visite mediche ai giocatori (Di lunedì 4 maggio 2020) Comunicato ufficiale: c’è l’ok per ladegliinper le squadre di prima e seconda divisione Attraverso un comunicato ufficiale, laha annunciato ladegliper tutte le squadre di prima e seconda divisione. Ecco la nota della federazione dopo il nulla osta da parte del Governo spagnolo. «Tali misure prevedono un periodo di circa un mese con fasi diverse che, in ogni caso, saranno soggette al processo di declassamento istituito dal Governo. Pertanto, insieme ai controlli medici, è stato progettato unscaglionato all’allenamento che partirà con l’allenamento individuale e proseguirà con l’esercizio di gruppo prima delalla competizione prevista per». Nota informativa. Los clubes de #LaSantander y #LaSmartBank vuelven a entrenar esta ...

rtl1025 : ?? Dopo l'ok del #Viminale per la ripresa degli #allenamenti, la #Juventus ha dato indicazione ai 9 giocatori strani… - DiMarzio : Ripresa degli allenamenti individuali, cambio di programma in casa #Inter - DiMarzio : #Coronavirus, in #Bundesliga tre tesserati positivi al tampone - grazioli_gianni : RT @CalcioFinanza: #Liga spagnola: «I club tornano ad allenarsi questa settimana» - MRB_it : ?? #Spagna, via libera alla ripresa degli allenamenti. #LaLiga: 'Vogliamo ripartire a giugno' -