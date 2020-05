Ripresa allenamenti Serie A: la situazione dei 20 club italiani. Le ultime (Di lunedì 4 maggio 2020) Emergenza Coronavirus: i club di Serie A autorizzano la Ripresa degli allenamenti individuale presso i rispettivi centri sportivi La Serie A torna in campo durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Molti club del massimo campionato italiano hanno autorizzato la Ripresa degli allenamenti individuali presso i rispettivi centri sportivi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINA ATALANTA – «A seguito della Direttiva del Ministero degli Interni, in base alla quale, da lunedì 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, in strutture a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, Atalanta B.C. comunica che, a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per ... Leggi su calcionews24 Ripresa allenamenti Brescia : al via le visite mediche ai giocatori

Juventus - iniziate le visite mediche e i tamponi in vista della ripresa degli allenamenti : Bonucci tra i primi

