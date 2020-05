Riprendono gli allenamenti ma sulla ripresa del campionato c’è pessimismo: il caos Serie A (Di lunedì 4 maggio 2020) La Serie A resta ‘bloccata’ dal Coronavirus. Ancora nessuna certezza sulla ripresa del campionato. E non mancano le polemiche Le sorti della Serie A sono ancora incerte e soprattutto sembrano appese a un filo. Nonostante il Viminale abbia autorizzato gli allenamenti (individuali) anche per gli atleti di discipline non individuali, la posizione del ministro Spadafora sembra ancora orientata al no alla ripresa delle competizioni. Serie A e coronavirus, ancora nessuna certezza sulla ripresa del campionato L’emergenza coronavirus interessa l’Italia da due mesi circa e lo stop al calcio è arrivato a inizio marzo. Il 9 del mese per l’esattezza. In questo considerevole lasso di tempo nulla è stato ancora deciso per quanto riguarda il futuro. Si vive di fatto alla giornata, e la sensazione è che anche agli occhi degli Paesi non ... Leggi su newsmondo Roma - Trigoria riapre : oggi le visite mediche. Da giovedì riprendono gli allenamenti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Italia entra nella fase 2 - riprendono gli allenamenti degli sportivi

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’Italia entra nella fase 2 - riprendono gli allenamenti degli sportivi (Di lunedì 4 maggio 2020) LaA resta ‘bloccata’ dal Coronavirus. Ancora nessuna certezzadel. E non mancano le polemiche Le sorti dellaA sono ancora incerte e soprattutto sembrano appese a un filo. Nonostante il Viminale abbia autorizzato gli(individuali) anche per gli atleti di discipline non individuali, la posizione del ministro Spadafora sembra ancora orientata al no alladelle competizioni.A e coronavirus, ancora nessuna certezzadelL’emergenza coronavirus interessa l’Italia da due mesi circa e lo stop al calcio è arrivato a inizio marzo. Il 9 del mese per l’esattezza. In questo considerevole lasso di tempo nulla è stato ancora deciso per quanto riguarda il futuro. Si vive di fatto alla giornata, e la sensazione è che anche agli occhi degli Paesi non ...

LMassenz : Riprendono l'attività anche gli stabilimenti Benetton: 'sarà garantita la sicurezza delle maestranze'. #Fase2… - EnricoDeregibus : RT @SMSNEWSOFFICIAL: ‘Arte per la libertà’ torna con #NESSUNOESCLUSO: riprendono gli eventi in streaming e le aste a favore di Amnesty Inte… - zazoomblog : Roma Trigoria riapre: oggi le visite mediche. Da giovedì riprendono gli allenamenti - #Trigoria #riapre: #visite… - SMSNEWSOFFICIAL : ‘Arte per la libertà’ torna con #NESSUNOESCLUSO: riprendono gli eventi in streaming e le aste a favore di Amnesty I… - milannewsmondo : Riprendono gli allenamenti ma sulla ripresa del campionato c’è pessimismo: il caos Serie A -