Rione Sanità, i volontari riqualificano lo spazio verde abbandonato (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalla giornata di ieri i volontari del “Comitato iniziative sociali” dotati di guanti e mascherine sono a lavoro nel Rione Sanità per riqualificare lo spazio verde adiacente all’Ospedale di San Gennaro dei Poveri, da tempo abbandonato a se stesso. A quanto riporta l’Ansa i cittadini napoletani, con tutte le precauzioni del caso, stanno così ripulendo lo spazio verde da tempo vittima dell’incuria e dei vandali. Con il lodevole obbiettivo di riportarlo alla sua reale origine, quella di spazio attrezzato per i bambini. Le giostrine ed il campo di calcio sono state così ripulite dalle erbacce, ma i volontari lanciano l’appello ai commercianti del quartiere per il supporto dell’iniziativa: “Non chiediamo soldi, ma materiali per portare a termine il lavoro“. L'articolo ... Leggi su anteprima24 ReMade in Rione Sanità : «Sensibilizziamo le persone ad avere cura dei propri scarti»

Rione Sanità - didattica a distanza : i Carabinieri consegnano 40 tablet

Libri - “Saffo e Carlo gemelli in amore” : le liriche di Carlo Vaino per il Rione Sanità (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalla giornata di ieri idel “Comitato iniziative sociali” dotati di guanti e mascherine sono a lavoro nelSanità per riqualificare loadiacente all’Ospedale di San Gennaro dei Poveri, da tempoa se stesso. A quanto riporta l’Ansa i cittadini napoletani, con tutte le precauzioni del caso, stanno così ripulendo loda tempo vittima dell’incuria e dei vandali. Con il lodevole obbiettivo di riportarlo alla sua reale origine, quella diattrezzato per i bambini. Le giostrine ed il campo di calcio sono state così ripulite dalle erbacce, ma ilanciano l’appello ai commercianti del quartiere per il supporto dell’iniziativa: “Non chiediamo soldi, ma materiali per portare a termine il lavoro“. L'articolo ...

daydream_sara : RT @VanityFairIt: Stravolgere plastica e metalli, per dare loro una nuova immagine: a Napoli il progetto ecosostenibile che ora lancia una… - AngelaVillani9 : RT @VanityFairIt: Stravolgere plastica e metalli, per dare loro una nuova immagine: a Napoli il progetto ecosostenibile che ora lancia una… - VanityFairIt : Stravolgere plastica e metalli, per dare loro una nuova immagine: a Napoli il progetto ecosostenibile che ora lanci… - thetrooper9220 : @mauriziosia De gustibus non est sputazzellam, diceva il sindaco del Rione Sanità. - laracanuti : Napoli, al Rione Sanità arriva la pizza solidale -

Ultime Notizie dalla rete : Rione Sanità Poppella vince sulla malavita: apre un nuovo negozio alla Sanità Vesuvio Live